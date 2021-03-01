تراند اليوم : الفريكة بالأرز

خضراء أو يابسة، بالدجاج أو باللحم، يطيب "النظر" إلى طبق الفريكة قبل تذوقه، إذ يجمع ألوانًا متعددة من الطيبات المغذيات في طبق واحد، يتسيّد المائدة بلا منازع.

الفريكة بالأرز

*المقادير

- 500 غرام فريكة

- 2 كوب أرز بسمتي أبيض

- بصلة وسط مفرومة ناعماً

- دجاجة حجم وسط

*المكسرات

كوب مشكل من الصنوبر واللوز والفستق الحلبي

*التوابل

- نصف ملعقة صغيرة كمون

- نصف ملعقة صغيرة بهار أسود

- ورق غار

- قشر ليمون وبرتقال

- 10 حبات هال

- ملح (بحسب المذاق)

*طريقة التحضير:

- إسلقي الدجاجة مع ورق الغار وبصلة صغيرة وقشر الليمون والبرتقال والهال.

- إقلي الأرز البسمتي قليلًا بالزيت النباتي الحامي، ثم أضيفي إليه 4 أكواب ماء مغلية حتى ينضج.

- إقلي المكسرات في الزيت واتركيها جانبًا.

- إقلي بصلة متوسطة مفرومة ناعمة حتى تذبل، وأضيفي الفريكة وقلّبيها دقيقتين.

- أضيفي إليه 6 أكواب من مرق سلق الدجاج، ثم الكمون والبهار الأسود.

- أتركي الفريكة تغلي على نارٍ قوية لمدة 5 دقائق، ثم خففي الحرارة واتركيها 20 – 30 دقيقة، حتى تجفّ الماء منها.

- إقطعي الدجاجة بحسب ما تريدين، قطعاً صغيرة أو كبيرة.

*السكب

- إستخدمي الحلقة المعدنية المخصّصة لسكب القوالب.

- ثبتيها في طبق التقديم، وابدأي بطبقة من الأرز الأبيض، ثم طبقة من الفريكة، ثم الدجاج، ثم المكسرات.

- إسحبي الحلقة بهدوء وتأنٍ، فتحصلين على قالب من لونين، أبيض وأخضر.

*التقديم

يُقدَّم الطبق ساخناً مع سلطة الخيار باللبن(الزبادي).