تراند اليوم : طريقة تحضير صلصة الملفوف مع الحبش والبطاطا

نقدم لكم طبق اليوم غني بالفيتامينات الطبيعية بالإضافة لبروتينات اللحم الأبيض، وهو "صلصة الملفوف مع الحبش والبطاطا"، علماً أنكم تستطيعون التنويع في الأطباق المناسبة لهذه الصلصة.

إليكم الوصفة مع المقادير:

صلصة الملفوف مع الحبش والبطاطا

*المقادير:

- 1/2 حبة كبيرة من الملفوف الأبيض أو حبة صغيرة. تُفرم لقطع مربعة صغيرة

- ليتر من الحليب

- 1 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

- الملح والفلفل حسب الذوق

- باقة من البقدونس المفروم فرماً ناعماً

- 1 ملعقة أو ملعقتان كبيرتان من دقيق الذرة(تُمزَج بماء الملفوف الساخن ليُعطي كثافة للحليب)

*مقادير الحبش مع البطاطا والجزر:

- صدر حبش كبير الحجم.

- زيت بذور اللفت، زعتر، وقشر الليمون

- 4 رؤوس من البطاطا المقطعة إلى شرائح

- 6 حبات كبيرة من الجزر مقطعة شرائح طويلة

*الطريقة:

- ضعي الملفوف المفروم في مقلاة، في مستوى يغطيه من الماء، وأضيفي ملعقة صغيرة من الملح. دعيه ليغلي واطهيه على نارٍ خفيفة لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى ينضج الملفوف.

- في قدرٍ آخر ضعي الحليب مع 100g من الماء الذي طهيتي فيه الملفوف واتركيه ليغلي على نارٍ خفيفة مع التحريك حتى لا يحترق. أضيفي جوزة الطيب والملح والفلفل ثم مزيج دقيق الذرة واخفقي باستمرار بينما تصبح الصلصة كثيفة. عندما تصبح الصلصة البيضاء بكثافة جيدة، يضاف البقدونس والملفوف إليها والتوابل حسب الذوق. الآن أصبحت الصلصة البيضاء جاهزة.

*الحبش والبطاطا والجزر:

إنقعي صدر الحبش في الزعتر وقشر الليمون والملح والفلفل والقليل من زيت بذور اللفت لمدة 30 دقيقة. وضعيهم مع شرائح البطاطا والجزر التي كانت منقوعة أيضاً بالملح والفلفل وزيت بذور اللفت في صينية الفرن. واخبزيهم على حرارة 200 درجة مئوية لحوالي 50 دقيقة.

*طريقة التقديم:

أسكبي شرائح صدر الحبش مع البطاطا والجزر وفوقهم الملفوف مع الصلصة البيضاء. ويمكنك تقديم الصلصة البيضاء أيضاً مع الأرز أو كرات اللحم والدجاج والديك الرومي وغيرها من الأطباق.