تراند اليوم : طريقة عمل الدجاج المشوي مع سلطة الملفوف

الصعتر الطازج وبذور الشمّر وعشبة الشمّر

الدجاج المشوي مع سلطة الملفوف والبرتقال

*المقادير:

- دجاجتان كاملتان(مقطعة)

- 6 أوراق غار طازجة

- حفنة من أوراق الصعتر(الزعتر) الطازج

- ملعقة صغيرة من بذور الشمّر

- حفنتان من الفطر المجفف المشكّل

- 500ML كم مرقة الدجاج

- 100ML من كريم الطبخ(Fresh cream)

- 100ML من الطماطم المهروسة (Passata)

- 1رأس ثوم كامل (تقطع الفصوص إلى شرائح)

- 3 بصلات كبيرة، مقطعة إلى شرائح

*الطريقة:

- بعد تنظيف الدجاج، ونقعه بحيث يصبح جاهزاً للطبخ، إبدئي بإنضاج قطع الدجاج في بعض الزيت الساخن، وأضيفي التوابل عليه كما تشائين(من الأفضل أن تقليهم قطعة تلو القطعة). ثم ضعي القطع المقلية في طبق كبير مخصص للفرن ovenproof. ضعي البصل والثوم والزعتر وبذور الشمر عليها وحول الدجاج واسكبي فوقهم مرقة الدجاج والطماطم المهروسة.

- الآن لفي صينية الفرن بورق الألومينيوم وضعي فوقهم غطاء الصينية. ثم ضعيهم بالفرن على حرارة 165 درجة مئوية على(الرف السفلي من الفرن)، واتركيهم لمدة 3 ثلاث ساعات حتى ينضجوا جيداً ويصبح الدجاج طرياً.

*طريقة التقديم:

يقدم هذا الطبق مع بعض البطاطا المحمصة أو الأرز أو مع سلطة من اختيارك.

وإليك وصفة سلطة الملفوف الأحمر مع البرتقال والشمّر فيما يلي:

*مقادير السلطة:

-1 حبة صغيرة من الملفوف الأحمر(مقطعة إلى شرائح)

-1 حزمة كبيرة من الشمر كبيرة(مقطعة إلى شرائح)

- 2 حبتان كبيرتان من البرتقال(مقطعة بالحجم الذي ترغبينه)

- حفنة من بذور اليقطين

- حفنة من الزبيب

- عشبة الشمّر(حسب الذوق)

- الزيت وعصير البرتقال من الفواكه المستخدمة

- ملح وفلفل

الطريقة:

ضعي الملفوف أولا، ثم الشمر، ثم البرتقال والزبيب وبعدها بذور اليقطين. اخلطيهم مع القليل من عصير البرتقال من الفواكه المستخدمة، وبعض الزيت والملح والفلفل. إنها سلطة لذيذة جداً مع الطبق أعلاه

