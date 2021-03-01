تراند اليوم : المعمول المحشو بالجبنة

المعمول المحشو بالجبنة

المقادير(تكفي لـ 12 قرصاً)

- 3 أكواب سميد

- 2 كوبان طحين فرخة

- كوب ونصف زبدة سائلة

- 2 ملعقتان كبيرتان سكر ناعم

- ملعقة صغيرة محلب

- ملعقة صغيرة فانيليا

- ربع كوب ماء الزهر وماء الورد معاً

- 2-3 أكواب جبنة حلوة خاصة للحلويات

- حليب سائل حار بحسب الحاجة

*طريقة التحضير

- توضع المكونات الجافة (سميد وفرخة وسكر ومحلب) في وعاء، وتخلط باليد لتكوين خليطاً متناسقاً جافاً، خالٍ من التكتلات.

- تُسيّل الزبدة على النار، ثم تضاف إلى خليط المكونات الجافة، ويُفرك الجميع بين راحتي اليد، حتى يتشرب الخليط الجاف الزبدة السائلة.

- يُركن الخليط جانبًا 12 ساعة.

- بعد مضي هذا الوقت، يضاف الفانيليا إلى المزيج ويفرك بين راحتي اليد ثانيةً، ثم يزاد ماء الورد وماء الزهر.

- يعجن المزيج جيدًا بالحليب الحار، شرط زيادة هذا الحليب بكميات قليلة، حتى تتكون عجينة لا تلتصق باليدين.

- تُركن العجينة 30 دقيقة.

- تقرّص أقراص المعمول لتكون بحجم كرة المضرب في أقل تقدير، كي تتسع لما يكفي من الجبنة، وتفتح على راحة اليد.

- تُحشى بالجبنة المحلاة المفتتة، بمقدار ملعقة كبيرة، ثم يُقفل القرص بعد تطبيق جوانبه جيدًا، كي يصبح مقفلًا جيدًا ومتماسكًا، كي لا تخرج الجبنة منه عند خبزه.

- يمكن استخدام قالب خشبي للحصول على قرص معمول مطبّع الوجه، أو يمكن التطبيع يدوياً.

- توضع أقراص المعمول المحشوة بالجبنة في الثلاجة ليجمد.

- يمكن حفظه في الثلاجة لمدةٍ طويلة.

*طريقة التقديم:

لتقديم قرص المعمول المحشو بالجبنة، يجب إخراجه من الثلاجة وخبزه فوراً في فرن على درجة حرارة مرتفعة، مدة 7 إلى 10 دقائق، حتى يصير وجهه ذهبياً. يزيّن وجه القرص بالكثير من السكر الناعم. ويؤكل ساخنًا ليتمتع من يتناوله بطعم الجبنة السائلة فيه.