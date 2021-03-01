تراند اليوم : المعمول المحشو بالجبنة

المعمول المحشو بالجبنة
المقادير(تكفي لـ 12 قرصاً)
- 3 أكواب سميد
- 2 كوبان طحين فرخة
- كوب ونصف زبدة سائلة
- 2 ملعقتان كبيرتان سكر ناعم
- ملعقة صغيرة محلب
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ربع كوب ماء الزهر وماء الورد معاً
- 2-3 أكواب جبنة حلوة خاصة للحلويات
- حليب سائل حار بحسب الحاجة
*طريقة التحضير
- توضع المكونات الجافة (سميد وفرخة وسكر ومحلب) في وعاء، وتخلط باليد لتكوين خليطاً متناسقاً جافاً، خالٍ من التكتلات.
- تُسيّل الزبدة على النار، ثم تضاف إلى خليط المكونات الجافة، ويُفرك الجميع بين راحتي اليد، حتى يتشرب الخليط الجاف الزبدة السائلة.
- يُركن الخليط جانبًا 12 ساعة.
- بعد مضي هذا الوقت، يضاف الفانيليا إلى المزيج ويفرك بين راحتي اليد ثانيةً، ثم يزاد ماء الورد وماء الزهر.
- يعجن المزيج جيدًا بالحليب الحار، شرط زيادة هذا الحليب بكميات قليلة، حتى تتكون عجينة لا تلتصق باليدين.
- تُركن العجينة 30 دقيقة.
- تقرّص أقراص المعمول لتكون بحجم كرة المضرب في أقل تقدير، كي تتسع لما يكفي من الجبنة، وتفتح على راحة اليد.
- تُحشى بالجبنة المحلاة المفتتة، بمقدار ملعقة كبيرة، ثم يُقفل القرص بعد تطبيق جوانبه جيدًا، كي يصبح مقفلًا جيدًا ومتماسكًا، كي لا تخرج الجبنة منه عند خبزه.
- يمكن استخدام قالب خشبي للحصول على قرص معمول مطبّع الوجه، أو يمكن التطبيع يدوياً.
- توضع أقراص المعمول المحشوة بالجبنة في الثلاجة ليجمد.
- يمكن حفظه في الثلاجة لمدةٍ طويلة.
*طريقة التقديم:
لتقديم قرص المعمول المحشو بالجبنة، يجب إخراجه من الثلاجة وخبزه فوراً في فرن على درجة حرارة مرتفعة، مدة 7 إلى 10 دقائق، حتى يصير وجهه ذهبياً. يزيّن وجه القرص بالكثير من السكر الناعم. ويؤكل ساخنًا ليتمتع من يتناوله بطعم الجبنة السائلة فيه.