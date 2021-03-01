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تراند اليوم : طريقة عمل فطائر اللحم مع الطماطم والجبن

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طبق اليوم سريع وسهل التحضير وهو فطائر اللحم مع الطماطم والجبن، ويمكن تقديمع مع السطة، الأرز أو البطاطا. إليكم الوصفة والمقادير:

فطائر اللحم مع الطماطم والجبن
*المقادير:

- 600g من لحم البقر المفروم وذات نوعية جيدة
- 2 فصان من الثوم، المفروم ناعماً
- 2 ملعقتان صغيرتان من الصعتر(الزعتر) المجفف
- قليل من الفلفل الحار
- ملح وفلفل
- 1 بيضة
- 4 طماطم(بندورة) كبيرة، مقطعة إلى شرائح
-100g جبنة موتزاريلا (أو النوع الذي تفضله العائلة)، مبروشة أو مقطعة شرائح رفيعة
- زيت بذور اللفت للطبخ.

الطريقة: 
- إبدأي بخلط لحم البقر المفروم جيداً مع الثوم والزعتر والفلفل الحار والملح والفلفل والبيض.

- سخني الزيت في مقلاة ثم ضعي قطع من خليط اللحم ومدديها لتأخذ شكل فطيرة سميكة. إخفضي الحرارة قليلاً واطهى لمدة 7-10 دقائق حتى تنضج بشكلٍ جيد. وكرري العملية نفسها على الجانب الآخر.

- الآن ضعي الطماطم على سطح قطع اللحم وأضيفي برش الجبن. ثم ضعي غطاء على الطبق وأدخليهم إلى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لحوالي 10-15 دقيقة حتى تنضج.

طريقة التقديم:
أحضريهم إلى مائدتك وقدّمي الوجبة في الصحون. يمكنك تقديم هذا الطبق مع الأرز أو البطاطا أو السلطة حسب رغبتك.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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