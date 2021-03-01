تراند اليوم : اعتقال فتاة أرسلت أكثر من 5 آلاف رسالة نصية لخطيبها

وكالات - مشرق نيوز

اعتقلت الشرطة الإيطالية امرأة أرسلت لخطيبها أكثر من 5 آلاف رسالة نصية خلال 3 أشهر دون الكشف عن هويتها.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، فإن الشرطة في مدينة تيرني في إقليم أومبريا ألقت القبض على شابة تبلغ من العمر 31 عاماً دون الكشف عن باقي هويتها، بعد أن أرسلت لخطيبها أكثر من 5 آلاف رسالة نصية هاتفية قصيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال مصدر أمني إن الشاب كان توجه إلى شرطة الاتصالات في تيرني ببلاغ ضد مجهول، بعد أن فقد عمله بسبب حالة الضغط العصبي التي تعرّض لها خلال الفترة الماضية بسبب ملاحقته بتلك الرسائل النصية، والتي "حمل بعضها تهديدات بالقتل علاوة على اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به".

وأضاف المصدر أن "تحريات الشرطة أظهرت أن خطيبته هي من تقوم بإرسال الرسائل من 15 خطاً مختلفاً، بعضها مسجّل باسم الفتاة نفسها والبعض الآخر مسجّل باسم أفراد من العائلة، كما تم التحقق من أن رسائل البريد الإلكتروني أرسلت من الكمبيوتر الخاص بالفتاة", وقالت الشرطة إن "القبض عليها تم بناء على أمر الحبس الاحترازي الصادر من النيابة بتهم المطاردة والتهديد والتزوير".

وحسب الشرطة، فإن الشاب "لم يكد يصدق عندما أخبرته سلطات الأمن أن خطيبته وراء تلك الرسائل، وقال إنه يعلم أنها غيورة، ولكنه لم يكن يعتقد أن تدفعها الغيرة إلى هذه الدرجة، وخاصة أنه لم تظهر منه إشارة تدل على الخيانة".