تراند اليوم : الليمون بالميرمية منعش خلال الصيف

يحتاج جسم الإنسان لكميات كبيرة من السوائل خلال فصل الصيف, نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مما يتسبب في فقدان الجسم لكثير من سوائله.

ويُعد عصير الليمون بالميرمية مشروباً منعشاً خلال الصيف، ويمكن تحضير هذا المشروب المنعش بكل بساطة في المنزل.

وأوضح مارتين شارف خبير الطهي من مدينة هيادلبيرغ الألمانية، أنه يتم أولاً خلط عصير الليمون مع العسل، ثم إضافتهما إلى الماء البارد, وبعد ذلك نتم إضافة أوراق الميرمية الطازجة إلى هذا الخليط وتركها في داخله لمدة يوم كامل .

وفي اليوم التالي يتم صب العصير المنعش في كأس التقديم، مع إضافة بعض قطع الثلج إليه، وبذلك يُصبح عصير الليمون بالميرمية جاهزاً لإنعاش الجسم في ظل درجات الحرارة المرتفعة .