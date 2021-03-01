تراند اليوم : فيسبوك بنسخة "ولادية" للأطفال ما دون الثالثة عشر

وكالات - مشرق نيوز

تعمل فيسبوك حالياً على تكنولوجيا جديدة تسمح للأطفال دون الثالثة عشرة استخدام شبكة التواصل الاجتماعي تحت اشراف الأهل.

وتشترط الشركة أن يكون مستخدموها تحت سن الثالثة عشرة، إلا أن الكثير من الشباب يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الخدمة التي فيها 900 مليون مستخدم.

وشدد ناطق باسم فيسبوك على أن أي قرار لم يتخذ بعد بشأن تغيير محتمل في هذه السياسة.

وأوضح بيان أن الشركة تعمل على تكنولوجيا جديدة قادرة على توفير ولوج آمن للأطفال إلى موقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد هذه المبادرة التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" للمرة الاولى على نظام يربط بين حساب الأهل وحساب أطفالهم ويرجع إليهم قرار من سيصبح "صديقا" لهم واي تطبيقات يمكنهم استخدامها.