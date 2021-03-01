تراند اليوم : إطلاق "فيسبوك حلال" في رمضان المقبل

وكالات - مشرق نيوز

أعلنت شركة "سلام وورلد" أنها طورت النسخة البديلة للفيسبوك الحالي مطلقة عليه اسم "فيسبوك حلال"، حيث سيبدأ خلال الصيف المقبل نشاطه، وسط توقعات أن يجذب 50 مليون مستخدم خلال أول 3 سنوات.

وقال عبد الواحد نيازوف رئيس مجلس إدارة "سلام وورلد"، إن الإختلافات الرئيسية بين "سلام وورلد" وغيرها من الشبكات الإجتماعية ستكون تصفية المحتويات "العنيفة" والمواد المصممة للتحريض على النشاط الإرهابي أو انتهاكات حقوق الإنسان.

تتميز هذه النسخة بكونها "أنظف وأكثر تمركزاً إسلامياً" من الشبكة العالمية الكبيرة عبر تنقية المحتويات المؤذية وتأكيد احترام الصفحات للقيم العائلية، كما يهدف الموقع إلى تقديم صورة أفضل عن الإسلام إلى غير المسلمين بحسب المسؤولين.

ويتضمن كذلك خدمات أخرى كدليل المدن الذي يقدم معلومات عن المساجد والمراكز الإسلامية والمطاعم الحلال والمحلات التجارية الإسلامية فيها، بالإضافة إلى تطبيقات تسمح للمستخدمين ببث محاضرات واحتفالات إسلامية.

وبحسب ما تنقل العالمية فإن "سلام وورلد" سيقدم أيضاً أخباراً عاجلة، ومساحة للنقاشات الإلكترونية، ومخزناً إلكترونياً للبضائع الإسلامية والخدمات، بالترافق مع الترويج لرحلات الحج السنوية إلى مكة المكرمة.

تطمح الشركة الى تقديم منصة لحوالي 300 مليون مسلم من مستخدمي الإنترنت حول العالم، واضعة خطط شاسعة لإنفاق 50 مليون دولار على الموقع في السنوات المقبلة مع هدف مبيعات يصل إلى مليار دولار.

وسيتم إطلاق الموقع بحسب التقارير من مدينة إسطنبول التركية، لكن سيكون له مقر في الخليج العربي.

وسيتوفر الموقع بـ8 لغات بما فيها الإنكليزية والعربية والتركية والأوردية والروسية، وسيتوافق موعد إطلاقه مع بداية شهر رمضان المقبل.