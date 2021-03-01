تراند اليوم : اشتقت أن أتزوج ويكون عندي طفله

اشتقت أن أتزوج ويكون عندي طفله

يقول مالك إبن دينار

بدأت حياتي ضائعا سكيراً عاصيا

أظلم الناس وآكل الحقوق .. آكل الربا .. أضرب الناس

افعل المظالم .. لا توجد معصية إلا وارتكبتها .. شديد الفجور

يتحاشاني الناس من معصيتي

يقول

في يوم من الأيام .. اشتقت أن أتزوج ويكون عندي طفله .. فتزوجت وأنجبت طفله

سميتها فاطمة .. أحببتها حباً شديدا .. وكلما كبرت فاطمة زاد الإيمان في قلبي

وقلت المعصية في قلبي .. ولربما رأتني فاطمة أمسك

كأسا من الخمر .. فاقتربت مني فإزاحته وهي لم تكمل السنتين

وكأن الله يجعلها تفعل ذلك .. وكلما كبرت فاطمة كلما زاد الإيمان في قلبي

وكلما اقتربت من الله خطوه .. وكلما ابتعدت شيئا فشيئاً عن المعاصي

حتى اكتمل سن فاطمة 3 سنوات

فلما أكملت .... الــ 3 سنوات ماتت فاطمة

يقول

فانقلبت أسوأ مما كنت .. ولم يكن عندي الصبر الذي عند المؤمنين ما يقويني علىالبلاء

فعدت أسوا مما كنت .. وتلاعب بي الشيطان .. حتى جاء يوما

فقال لي شيطاني

لتسكرن اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل!!

فعزمت أن أسكر وعزمت أن أشرب الخمر وظللت طوال الليل أشرب وأشرب وأشرب

فرأيتني تتقاذفني الأحلام .. حتى رأيت تلك الرؤيا

رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس .. وتحولت البحار إلى نار.. وزلزلت الأرض

واجتمع الناس إلى يوم القيامة .. والناس أفواج .. وأفواج .. وأنا بين الناس

وأسمع المنادي ينادي فلان ابن فلان .. هلم للعرض على الجبار

يقول

فأرى فلان هذا وقد تحول وجهه إلى سواد شديد من شده الخوف

حتى سمعت المنادي ينادي باسمي .. هلم للعرض على الجبار

يقول

فاختفى البشر من حولي( هذا في الرؤية )وكأن لا أحد في أرض المحشر .. ثم رأيت

ثعبانا عظيماً شديداً قويا يجري نحوي فاتحا فمه. فجريت أنا من شده الخوف

فوجدت رجلاً عجوزاً ضعيفاًً

فقلت

آه: أنقذني من هذا الثعبان

فقال لي .. بابني أنا ضعيف لا أستطيع ولكن إجر في هذه الناحية لعلك تنجو

فجريت حيث أشار لي والثعبان خلفي ووجدت النار تلقاء وجهي

فقلت: أأهرب من الثعبان لأسقط في النار

فعدت مسرعا أجري والثعبان يقترب

فعدت للرجل الضعيف وقلت له: بالله عليك أنجدني أنقذني .. فبكى رأفة بحالي

وقال: أنا ضعيف كما ترى لا أستطيع فعل شيء ولكن أجر تجاه ذلك الجبل لعلك تنجو

فجريت للجبل والثعبان سيخطفني فرأيت على الجبل أطفالا صغاراً فسمعت الأطفال

كلهم يصرخون: يافاطمة أدركي أباك أدركي أباك

يقول

فعلمت أنها ابنتي .. ويقول ففرحت أن لي ابنة ماتت وعمرها 3 سنوات

تنجدني من ذلك الموقف

فأخذتني بيدها اليمنى .. ودفعت الثعبان بيدها اليسرى وأنا كالميت من شده الخوف

ثم جلست في حجري كما كانت تجلس في الدنيا

وقالت لي ياأبت

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله

يقول

يابنيتي .. أخبريني عن هذا الثعبان!!

قالت هذا عملك السئ أنت كبرته ونميته حتى كاد أن يأكلك

أما عرفت يا أبي أن الأعمال في الدنيا تعود مجسمة يوم القيامه؟

يقول:وذلك الرجل الضعيف: قالت ذلك العمل الصالح

أنت أضعفته وأوهنته حتى بكى.. لحالك لا يستطيع أن يفعل لحالك شيئا

ولولا انك انجبتني ولولا أني مت صغيره ماكان هناك شئ ينفعك

يقول

فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ: قد آن يارب.. قد آن يارب, نعم

ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله

يقول

واغتسلت وخرجت لصلاه الفجر أريد التوبه والعوده إلى الله

يقول

دخلت المسجد فإذا بالامام يقرأ نفس الاية

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله

ذلك هو مالك بن دينار من أئمه التابعين

هو الذي اشتهر عنه أنه كان يبكي طول الليل

ويقول

إلهي أنت وحدك الذي يعلم ساكن الجنه من ساكن النار، فأي الرجلين أنا

اللهم اجعلني من سكان الجنه ولا تجعلني من سكان النار

وتاب مالك بن دينار واشتهر عنه أنه كان يقف كل يوم عند باب المسجد ينادي ويقول

أيها العبد العاصي عد إلى مولاك .. أيها العبد الغافل عد إلى مولاك

أيهاالعبد الهارب عد إلى مولاك .. مولاك يناديك بالليل والنهار يقول لك

من تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً .. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا

ومن أتاني يمشي أتيته هرولة

أسألك تبارك وتعالى أن ترزقنا التوبه

لا إله إلا أنت سبحانك .. إني كنت من الظالمين

ارسلها الى كل من تعرف .. او انقلها لاي منتدى تعرف

فربما تكون سبب في هدايه وتوبه غيرك

وتخيل عظم الأجر الذي ستحصل عليه

لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم