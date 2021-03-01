تراند اليوم : شجارات سياسية بين مضيفات سوريات تؤخر رحلات الخطوط السعودية

شجارات سياسية بين مضيفات سوريات تؤخر رحلات الخطوط السعودية

دمشق / مشرق نيوز

سجلت السلطات السعودية مؤخرا 15 محضرا لمشاجرات بين المضيفات السوريات العاملات على الخطوط الجوية السعودية نتيجة اختلافهن حول مايحدث في سوريا مابين مؤيدات ومعارضات لنظام بشار الأسد .

وقد أدت هذه الحالة من الإنشقاق الجوي الى إعادة التفكير من جانب الناقل الوطني السعودي لعقد اجتماع على وجه السرعة ينقل فيه ممثل الشركة بالغ استياءه من ازدياد حالات التشابك والتي كان من نتيجتها مؤخرا تأخر اقلاع احدى الرحلات القادمة من مطار دبي و والتي لم تقلع منها الطائرة إلا بعد تدخل سلطات شرطة دبي وقامت بفض الاشتباك بين المضيفات.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن "السعودية أنه مع ازدياد الاشتباكات النسائية بين المضيفات الجويات السوريات نتيجة لإختلاف الرؤى السياسية لما يحدث داخل سوريا ان اجتمع مسئول كبير بجميع المضيفات اللاتي يحمل الجنسية السورية وشدد عليهن جميعا عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال في الشأن السياسي السوري أثناء ساعات العمل الرسمية وأكد على ان من لن يلتزم بتلك التعليمات فسيكون مصيره الفصل الفوري.

وأكد المصدر ان هذا الإنذار جاء بعد أن اصبحت خلافات المضيفات الجويات السوريات تأثر بشكل مباشر وجاد على سير العمل وان الشركة لا ترغب في الدخول في معوقات مهنة نتيجة لاراء سياسية .