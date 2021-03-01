منوعات

تراند اليوم : عظة وعبرة‏

0 نشر
0 تبليغ

 

كان احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 على فراش الموت فنطق بثلاث كلمات

 

ليته كان جديدا

 

 

: ويذهب في غفوة ويفيق وهو يقول

 

 

 ليته كان بعيدا

 

 

 

: ويذهب في غفوة ويفيق وهو يقول

 

ليته كان كاملا

 

 

و بعدها فاضت روحه ، فذهب الصحابة رضوان الله عليهم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم

 ليسألوه عن هذه الكلمات

: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم

ان هذا الرجل فى يوم من الايام كان يمشي

و كان معه ثوب قديم فوجد مسكينا يشتكي من شدة البرد فأعطاه الثوب

 فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

فقال : لأى عمل عملته ؟؟

فقالوا له : لأنك تصدّقت ذات ليلة على مسكين بثوب فقال الرجل : انه كان باليا فما بالنا لو كان جديدا

 

 ليته كان جديدا

و كان فى يوم ذاهبا للمسجد فرأى مقعدا

يريد ان يذهب للمسجد فحمله الى المسجد

فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

 فقال : لأي عمل عملته؟؟  فقالوا له : لانك حملت مقعدا ليصلي فى المسجد: فقال الرجل

 ان المسجد كان قريبا فما بالنا لو كان بعيدا

 

 ليته كان بعيدا

ان هذا الرجل فى يوم من الايام كان يمشي و كان معه بعض رغيف

فوجد مسكينا جائعا فأعطاه جزء منه

 فلما حضرته الوفاة و رأى قصرا من قصور الجنة فقالت له ملائكة الموت : هذا قصرك

فقال لاي عمل عملته؟؟

: فقالوا له لانك تصدّقت ببعض رغيف لمسكين : فقال الرجل

 انه كان بعض رغيف فما بالنا لو كان كاملا

 

 ليته كان كاملا

 

 

 

قال تعالى

 

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا