تراند اليوم : عامل النظافة بغزة براتب (200 دينار) يعيد مبلغ (20 ألف دينار) عثر عليهم في القمامة!!

عامل النظافة بغزة براتب (200 دينار) يعيد مبلغ (20 ألف دينار) عثر عليهم في القمامة!!

غزة- خاص الخليج 365

عثر أحد عمال قسم النظافة التابع لبلدية غزة على مبلغ مالي كبير أثناء عمله في نقل القمامة من المنازل في حي الدرج بغزة شرق المدينة، وهي حصيلة عمل أحد المواطنين طوال فترة عمله.

وقال العامل الذي يعمل في قسم النظافة في بلدية غزة، خرجت صباحا كما أخرج يومياً للعمل وكان نصيبي في ذلك اليوم أن أعمل في منطقة في منطقة السدرة بحي التفاح شرق مدينة غزة، وأثناء قيامي بجمع النفايات وأكياس القمامة من أمام منزله تم العثور على المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف شيكل.

وذكر العامل بدأت العمل أنا وزميل لي وأخذنا نجمع القمامة وأثناء العمل، وصلت لنا معلومة من البلدية بوجود المبلغ، حيث عملنا قبل نقل القمامة إلى قسم جمع وترحيل النفايات على مبلغ مالي كبير جدا، يصل إلى 100 ألف شيكل، بما يعادل 20 ألف دينار، وتم إعادة المبلغ المالي الكبير لصاحبه، بعد العثور عليه.

من جانبه قال مسؤول القسم، إن العامل عثر في عربة أحد عمال النظافة الذي يتقاضى مبلغ يصل إلى 1000 شيكل، ما يعادل 200 دينار، أثناء تأدية عمله في جمع وترحيل النفايات من أحد أحياء مدينة غزة على المبلغ، وأشارت إلى قيامها بتسليم المبلغ على الفور إلى صاحبه.

وذكر مسؤول القسم أنها تلقت اتصالاً من صاحب المبلغ يفيد بفقدان المبلغ المذكور بعد خروجه من منزله في حي التفاح، وعلى الفور استجابت لندائه وأجرت عملية بحث سريعة، وعثرت على المبلغ المذكور في أحد الأكياس داخل عربة عامل النظافة في المنطقة.

من جانبه، شكر صاحب المبلغ المفقود، بلدية غزة وطواقمها على إعادة المبلغ المفقود وسرعة الاستجابة لندائه، مشيدًا في الوقت ذاته بالأمان والإخلاص التي يتمتع بها عمال البلدية.

يشار إلى أن أحد عمال النظافة في بلدية غزة، قد عثر قبل سنوات على مبلغ 30 ألف دولار، وهو في طريقه إلى العمل، وأعاد المبلغ المفقود إلى صاحبه، رافضا استلام أي مكافأة مالية.

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