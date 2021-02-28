تراند اليوم : دراسة تكشف تأثير نقص البروتين على "الذكورة"

كشفت دراسة حديثة اليوم الخميس أن الرجال الذين لا يتناولون كميات كافية من البروتين، يعانون من ضعف حيواناتهم المنوية، كما يحتمل أن ينجبوا أطفالا "بدناء".

كما توصلوا إلى نتيجة ثانية تفيد أن نسلهم صار أكثر بدانة، بالإضافة إلى إصابته بالنوع الثاني من البول السكري.

ويقول الباحثون إن السبب في ذلك هو أن عدم التوازن الغذائي من ناحية البروتينات يؤثر على جودة الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الطفل.

ومع ذلك، لا يزال فريق من جامعة نوتنغهام البريطانية غير متأكد من أن نقص البروتينات، الموجودة في اللحوم والبقوليات، يمكن أن يضعف الحيوانات المنوية.