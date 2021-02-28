تراند اليوم : نتيجة مسابقة الازهر 2018 بالرقم القومى

نتيجة مسابقة الازهر 2018 بالرقم القومى ، وأعلنت نتيجة مسابقة الازهر 2018 بالرقم القومى ، فور وصولها من قطاع المنطقه الأزهرية ، وكان الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظائف التعليم (معلم مساعد) من خِرّيجي جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك وَفْقًا للشروط والاحتياجات الآتية: – شروط وظائف التعليم وَفْقًا لقانون 156 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:-

أولًا:- معلم مساعد (قرآن كريم):

أن يكون المتقدم من خِرّيجي جامعة الأزهر، تخصُّص (علوم شرعية – علوم عربية).

ثانيًا:- معلم مساعد (رياضيات): أ

ن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: التربية أو العلوم بجامعة الأزهر، أو خِرّيجي كلياتِ جامعاتٍ أخرى، تخصُّص (رياضيات).

ثالثًا:- معلم مساعد (رياض أطفال) “إناث”

: أن تكون المتقدمة من خِرّيجات كليات: رياض الأطفال، الدراسات الإنسانية “رياض أطفال”، التربية “طفولة”.

رابعًا:- معلم مساعد (لغة إنجليزية):

أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: اللغات والترجمة، أو التربية، أو الآداب، أو الألسن، أو الدراسات الإنسانية، تخصُّص (لغة إنجليزية).

طريقة التقديم

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التقديم لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان على النموذج للوظائف

على المتقدم متابعة موعد ومكان الاختبارات على الموقع ذاتِه.

التخصصات والكليات المطلوبه لمسابقة الأزهر الشريف 2018 السبت 5 مايو 2018

اولا القراءن الكريم: يكون المتقدم من خِرّيجي جامعة الأزهر، تخصُّص (علوم شرعية – علوم عربية).

ثانيًا:- معلم مساعد (رياضيات): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: التربية أو العلوم بجامعة الأزهر، أو خِرّيجي كلياتِ جامعاتٍ أخرى، تخصُّص (رياضيات).

ثالثًا:- معلم مساعد (رياض أطفال) “إناث”: أن تكون المتقدمة من خِرّيجات كليات: رياض الأطفال،/ الدراسات الإنسانية “رياض أطفال”/التربية “طفولة”.

رابعًا:- معلم مساعد (لغة إنجليزية): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: اللغات والترجمة/ التربية/ الآداب/ الألسن/ أو الدراسات الإنسانية/ تخصُّص (لغة إنجليزية).

، إليكم ارقام الجهات المختصه بمسابقة الازهر لمن اراد البحث والاستفسار،او الاستعلام عن موعد ظهور باقي الاسما

0225118143 شئون العاملين(التعينات)

0225925468 المشيخه

02238681880 مجمع البحوث الإسلاميه

رابط بوابة الازهر للنتائج هنا