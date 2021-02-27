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تراند اليوم : حياة الفهد وطارق العلي في المحاكم.. والسبب مقطع مسيء!

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رفعت الفنانة، #حياة_الفهد، دعوى قضائية في نيابة الجرائم الإلكترونية ضد الممثل، #طارق_العلي، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، به سبّ وإساءات عنصرية ضد ابنة الفنانة الفهد.

وأثار المقطع الصوتي غضب الجمهور، الذي استنكر الألفاظ المسيئة الموجودة في التسجيل، وما ورد فيه من وصف لابنة حياة الفهد بـ"الغبية السوداء".

من جهته، التزم الفنان طارق العلي الصمت، وأوعز للمحامية بشرى الهندال برفع شكاوى ضد المسيئين له في مواقع التواصل.

وقالت المحامية بشرى الهندال، بصفتها وكيلة عن الفنان طارق العلي: "تم تقديم عدة شكاوى في نيابة الإعلام لكل من أساء لموكلي، وذكر اسمه في حساباته ولفق التهم له".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافاً فنياً بين (أم سوزان) وطارق العلي، حول نقابة الفنانين ومشاركة طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في الأعمال الدرامية قبل إكمالهم الدراسة، وتم تداوله إعلامياً على نطاق واسع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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