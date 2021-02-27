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تراند اليوم : فرنسا توقف دعم أدوية الزهايمر.. والسبب؟

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قررت السلطات الفرنسية الكفّ عن دعم الأدوية المضادّة لمرض #الزهايمر، لاعتبارها غير فعالة بما فيه الكفاية، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطرة.

وهذه الأدوية الأربعة والوصفات المتفرعة منها كانت مشمولة بدعم من وزارة الصحة بنسبة 15%.

لكن الوزارة أعلنت وقف هذا الدعم اعتباراً من أول آب/أغسطس المقبل، وهو ما أثار جدلاً مع جمعيات المرضى والأطباء.

وقالت الوزارة إن هذا القرار لم يتّخذ لأسباب مالية، بل لأن هذه #الأدوية قد تكون ضارّة وذات أعراض جانبية كثيرة.

وأكدت أن المبالغ الموفّرة من وقف الدعم ستذهب إلى "الفرق التي تعتني بمرضى الزهايمر"، بحسب فرانس برس.

ويصيب هذا #المرض وغيره من أمراض الخرف ما بين 850 ألف شخص ومليونا و200 ألف في فرنسا، بحسب الأرقام الرسمية.

لكن هذه الأرقام ليست سوى تقديرات، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للمرضى.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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