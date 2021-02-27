تراند اليوم : بعد إلغائها.. ترمب يؤكد: القمة مع زعيم كوريا في موعدها

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عقب اجتماع مع مبعوث كبير من بيونغ يانغ، اليوم الجمعة، إن القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ستعقد كما كان مقررا أصلا لها في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض "أعتقد أنها ستكون عملية ناجحة للغاية في النهاية".

والتقى مسؤول كبير من كوريا الشمالية مع الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض لتسليم رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون مع محاولة البلدين إعادة خطط عقد قمة بينهما إلى مسارها.

وكيم يونج تشول مساعد مقرب من الزعيم الكوري الشمالي، وهو أكبر مسؤول من كوريا الشمالية، يجري محادثات في البيت الأبيض منذ أن زار مبعوث كبير الرئيس السابق بيل كلينتون في 2000.

ودخل المبعوث الكوري المكتب البيضاوي لمقابلة ترمب.

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت كيم يونج تشول، الذي عمل في السابق حارسا شخصيا للزعيم الراحل كيم يونج إيل والد الزعيم الحالي، على قائمة سوداء لمنعه من دخول الولايات المتحدة، بسبب دوره في المؤسسة العسكرية في بلاده.

وفي سيول، عبر مفاوضون أميركيون عن تفاؤلهم بعد الاجتماع مع نظرائهم من كوريا الشمالية لإجراء محادثات تحضيرية في بانمونجوم على الحدود المحصنة بين الكوريتين.