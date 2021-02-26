تراند اليوم : القبض على الفنانة سما المصري أول أيام رمضان " التفاصيل كاملة"

القاهرة - الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على الفنانة سما المصري بعد عدة بلاغات بحقها بالتحريض على الفسق والرذيلة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النائب العام المصري قد أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها.

وشف المحامي المصري شعبان سعيد محامي الإعلامية المصرية ريهام سعيد أنه تقدم ببلاغ ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلته وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا دون مبالة.

واتهم محامى ريهام سعيد سما المصري بالتحريض على الفسق والرذيلة والفعل الفاضح العلني من خلال استخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع شعبان سعيد محامي ريهام سعيد أن المدعى عليها سما المصري اعتادت يوميا نشر الفسوق على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدا أنه سبق وتقدم هو وموكلته ريهام سعيد بعدة بلاغات ضد سما المصري بعد ما تطاولت عليها.

وعلقت الفنانة ريهام سعيد بطريقة غير مباشرة على الواقعة بعد القبض على سما المصري قائلة عبر موقعها الرسمي على موقع "انستغرام": "يا رب يا عظيم. الحمد لله. بلد العدل. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش. ولو بعد حين".



