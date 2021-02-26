تراند اليوم : سيدة تتفاجئ بحملها قبل ولادتها بـ 20 دقيقة

لندن/ الخليج 365

تفاجئت سيدة أمريكية، من ولاية بنسلفانيا أنها حامل في طفلتها الرابعة، وذلك قبل ولادتها لها بـ 20 دقيقة فقط.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن كارين فورتوانجلر، إستيقظت في الساعة الرابعة ونصف صباحا في 15 مارس/آذار، وهي تعاني ألما قويا مفاجئا في ظهرها.

ووفقاً للصحيفة فإن ،فورتوانجلر عانت من القيء والإجهاد خلال حملها بأطفالها الـ3 شارلوت، 4 أعوام، وروجر، عامين، وكارولين، عاما، وهو ما لم تشعر به هذه المرة، لذلك لم تعتقد مطلقا أنها يمكن أن تنجب طفلا آخر.

وكانت أم الـ4 أطفال لديها علامات مثل توقف الدورة الشهرية وبعض التعب، الأمر الذي اعتقدت أنه بسبب الرضاعة الطبيعية التي كانت لا تزال مستمرة بها حتى يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى كونها لديها التزامات عديدة، لذا اعتقدت أنه أمر طبيعي تماما.

وقالت فورتوانجلر قائلة: "لمخاض الولادة إحساس واضح للغاية، لذلك كنت متأكدة إلى حد ما من أن هذا الشكل الغريب من التعب هو من حصوات الكلى".

وأوضحت أنه "لم أكن أتابع وزني، لكن ملابسي كانت لا تزال تناسبني، على الرغم من انتفاخ جسمي قليلا، الأمر الذي كنت متأكدة من أنه بسبب عودة الدورة الشهرية مرة أخرى بعد توقفي للتو عن الرضاعة الطبيعية".

وأضافت فوتو انجلر"بينما كان زوجي يستيقظ للاستعداد للعمل في الساعة 5:15 صباحا، قلت له: ستعتقد أني مجنونة، ولكني أعتقد أنني قد أكون في حالة ولادة الآن".

وبعد أقل من ساعة، اتصلت بمستشفاها لشرح الوضع، ثم تحرك الزوجان على الفور إليها، ووصلا نحو الساعة 6.15 صباحا، وهناك سارت الأمور بسرعة كبيرة، فبمجرد وصولهما وإجراء الأطباء موجات فوق الصوتية على بطنها، قال الطبيب: "نعم لديكِ طفل في رحمك".

وأجرى الأطباء بعض الاختبارات الإضافية لمحاولة إيقاف المخاض، لأنهم كانوا يفضلون بقاء الجنين في رحم والدته حتى الأسبوع الـ36 أو 37 قبل ولادته.

ويبدو أن طفلها كان لديه رأي آخر، لأنه بمجرد مغادرة الأطباء غرفتها بالمستشفى، بدأت التقلصات والانقباضات في الازدياد بقوة.