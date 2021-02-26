تراند اليوم : بريطانيا تنتج لقاحا فعالا لفيروس كورونا وتبدأ بحقنه للبشر

لندن - الخليج 365

قال وزير الصحة البريطاني،مات هانكوك، اليوم الأربعاء 22/4/2020، إن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بدأت تجربتها على البشر.

وأضاف هانكوك في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الطريقة المثلى لهزيمة فيروس كورونا هي توفير لقاح.

وأفاد علماء من جامعة أكسفورد، حيث تم تطوير اللقاح ، بأن احتمالات نجاح اللقاح تبلغ حوالي 80 في المائة. ومع ذلك ، رفض هانكوك التاكيد قائلاً إن اللقاح ليس مؤكدا بعد”.

ويجري حاليًا تطوير أكثر من 70 لقاحًا لفيروس كورونا حول العالم ، ولكن حتى الآن ، أجرت دولتان فقط تجارب بشرية – الولايات المتحدة والصين. والآن ، تنضم بريطانيا إلى القائمة، وحتى يوم الخميس ، كان العلماء يعالجون البشر ضد الفيروس كجزء من أبحاثهم ، على الرغم من أن النتائج لم يتم تأكيدها بعد لكن فريق البحث متفائل بشأن احتمالات النجاح وبدأ في إنتاج مليون جرعة.

وخصصت بريطانيا 20 مليون يورو لتجربة جامعة أكسفورد وتجربة أخرى من باحثين في جامعة إمبريال كوليدج لندن. ومع ذلك ، في الإحاطة اليومية التي قدمها وزير الصحة حول حالة الفيروس ، قال إن التطعيم ليس “علمًا آمنًا”. بالإضافة إلى ذلك ، خفض هانكوك التوقعات حول الأخبار المثيرة ، مشيراً إلى أنه “لا يوجد شيء مؤكد بشأن هذا الإجراء”.

وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17,337 حالة.