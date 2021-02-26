تراند اليوم : لأول مرة،، ملكة بريطانيا تلغي مراسم الاحتفال بعيد ميلادها الـ 94

لندن/ الخليج 365

قررت الملكة البريطانية إليزابيث، إلغاء مراسم الإحتفال بعيد ميلادها الـ 94 وذلك بسبب إجراءات العزل العام في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

حيث طلبت اليزابيت، ألا تكون هناك طلقات فارغة من عدة مواقع في لندن بعد أن استشعرت أن هذه المراسم لن تكون لائقة هذا العام في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

وعادة ما تقضي الملكة، أكبر ملوك العالم سناً وأطولهم بقاء على العرش، عيد ميلادها في خصوصية دون الكثير من الاحتفالات العامة لكن المناسبة ستمر دون صخب على نحو أكبر هذا العام بسبب إنتشار كورونا.

وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن نحو 16 ألف بريطاني مصاب بفيروس كورونا المستجد توفوا في المستشفيات وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم. ودخلت البلاد الأسبوع الرابع من العزل العام وهناك أوامر لمعظم الشركات بغلق أبوابها وللمواطنين بالبقاء في منازلهم.

وتُرفع الأعلام فوق المباني الحكومية في العادة بمناسبة عيد ميلاد الملكة لكن المسؤولين تلقوا تعليمات تفيد بأنه ليس مطلوبا من الجميع الترتيب لهذا الأمر العام الحالي.

وذكر مصدر في العائلة الحاكمة، أن عرضا عادة ما يقام في يونيو للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملكة لن يتم بشكلة التقليدي في ضوء القيود على التجمعات.

ووفقاً للمصدر فإن الملكة تقيم نفسها حاليا في قصر ويندسور غربي لندن برفقة زوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاما.

وولدت إليزابيث في 21 أبريل عام 1926 وتولت العرش عام 1952 عندما كانت في سن 25 عاما، وفي سبتمبر أيلول 2015، تجاوزت جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا لتصبح أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش.