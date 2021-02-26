تراند اليوم : فيفي عبده تعلن إتخاذ إجراءاً قانونياً ضد رامز جلال على خلفية برنامجه الجديد

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده أنها ستتخذ إجراءاً قانونياً ضد رامز جلال, وذلك قبل بدء برنامجه "رامز مجنون رسمي".

وقالت فيفي لجمهورها عبر خاصية البث المباشر عبر "انستجرام" أنها تضررت جداً في برنامج رامز وتعرضت لصعق كهربائي حقيقي ما سبب لها ضعف في السمع.

وأضافت: "رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا، من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه".

وتحدثت فيفي عن برنامج المقالب الجديد الذي ستقدمه في رمضان المقبل ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، إن "رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع".

ويبدأ اليوم الثلاثاء عرض أولى حلقات برنامج المقالب الكوميدي، "خلي بالك من فيفي"، عبر قناة MBC مصر.