تراند اليوم : "أوتشا" يدعم خطة الاستجابة لمواجهة "كورونا" وآثاره في الأراضي الفلسطينية المحتلة

"أوتشا" يدعم خطة الاستجابة لمواجهة "كورونا" وآثاره في الأراضي الفلسطينية المحتلة

غزة / الخليج 365

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إلى توفير الدعم المالي اللازمة لـ(خطة الاستجابة) التي وجهتها الأمم المتحدة لمقاومة فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن الاستراتيجية المشتركة للمجتمع الإنساني للاستجابة للاحتياجات الصحية العامة والانعكاسات الإنسانية الفورية للوباء خلال الشهرين المتبقيين من الخطة الأصلية، وتوفير المتطلبات والاحتياجات من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الخطة تهدف إلى دعم رفع مستوى قدرات فحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 20,000 فحص، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بـ200 سرير إضافي. ومن المقرر أيضاً دعم القدرات على معالجة التهابات الجهاز التنفسي وتقديم العناية المركزة لدعم 100 سرير إضافي. كما تستهدف الخطة مليون فلسطيني على الأقل برسائل الصحة العامة التي تبيّن التدابير الوقائية حول كيفية الحماية الفعالة من الإصابة بفيروس كوفيد-19، ودعم 5,000 عامل صحي على الأقل بتدابير منع العدوى والسيطرة عليها، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية. وبالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الرئيسية، تشمل الخطة محاور أخرى من الاستجابة القطاعية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاستجابة لفيروس كوفيد-19، التي يمكن تنفيذها في غضون الشهرين المقبلين.

وقال الأمم المتحدة إن المساعدات المقدمة لـ(خطة الاستجابة) ارتفعت بزيادة متواضعة بعدما تقدمت الولايات المتحدة بمبلغ 7 ملايين دولار، المبلغ الإجمالي هو الآن 41 مليوناً و900 ألف دولار، فيما يزيد المبلغ المطلوب عن 42 مليون دولار أمريكي تحديثاً للتمويل الذي طُلب مسبقاً وجرى تبادُله مع المانحين من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19، التي أعدّتها مجموعة الصحة في شهر شباط 2020، وجرى تعميمها في يوم 14 آذار 2020. ويتغير الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والاحتياجات الناجمة عنه تزداد يومياً.

وأضاف: إن هذه الزيادة لتغطية الأولويات، وأهمها دعم لمراكز الحجر الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية، والاستجابة متعددة القطاعات لدعم الجهود المبذولة في القدس الشرقية المحتلة، وتوفير الدعم لشبكة أمان للمجتمعات الأكثر ضعفاً، التي تأثرت سلباً بسبب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.