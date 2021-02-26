تراند اليوم : هكذا تفاعل الجمهور مع أولى حلقات المسلسل الكويتي "أم هارون"

الكويت/ الخليج 365

أثار مسلسل "أم هارون" الكويتي, جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية في الكويت، عقب تداول مقتطفات من محتوى العمل الذي تعرضه محطة (MBC1)، والذي تدور أحداثه حول يهود الكويت وجوانب عدة من حياتهم خلال فترة النصف الأول من القرن العشرين.

وبدأ مسلسل "أم هارون" أولى حلقاته باللغة العبرية، فظهرت الممثلة الكويتية هيا عبدالسلام في أول مشهد وهي تتحدث عن معاناة اليهود في دول الخليج، وأنها قررت كتابة قصتها كي لا يُصبح يهود الخليج ذكرى منسية.

واستمر هجوم النشطاء على المسلسل، فعلقت مُتابعة: "أفضل دعاية لليهود يقوم بها المسلمين أنفسهم، ماشفنا اليهود عملو أعمال تمجد المسلمين ولا تحسن صورتهم ، يشنون علينا حرب اعلاميه ونحن نسوق لهم مذلة وهوان اعوذ بالله"، وسخر آخر: "علموها اللغه اليهوديه ماشاءالله".