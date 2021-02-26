تراند اليوم : تجارب وأبحاث مخبرية لتأخير سن الشيخوخة

الخليج 365

اكتشف مجموعة من الباحثين في جامعة هارفرد الأميركية الجينات المسؤولة عن الشيخوخة والشباب. وقاموا، ضمن التجارب، بحقن فئران مخبرية بجزيئة أوقفت نشاط الجينات المسؤولة عن شيخوخة الجسم كافة لمدة أسبوع. وحفزت نشاط الجينات التي تعيد الجسم إلى شبابه.

من جهة ثانية قام فريق طبي، في جامعة واشنطن، بإشراف باحث ياباني، باستخدام دواء أطلق عليه اسم "ن م ن" في تجربة مطبقة على الفئران. ولاحظ الفريق البحثي، بعد حقن الفئران به، ازدياداً في عمرها بمعدل 16%، ما يوازي أكثر من 10 سنين في المقياس البشري.

كما أثبت هذا الدواء نجاحه في شفاء فئران من مرض السكري بعد أسبوع واحد من حقنها به.

وزادت هذه النتائج من آمال وطموحات العلماء في تطوير هذا الدواء. ومن المخطط أن تبدأ التجارب على البشر هذا العام.