تراند اليوم : الجلوس لوقت طويل مضر للقلب

الخليج 365

لا يطلب منك خبراء لصحة قلبك التوقف عن التدخين وممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي فحسب، إذ يطلبون منك أيضاً أن لا تجلس طويلاً.

ورصدت دراسة حديثة قام بها باحثون في جامعة "ويسكنسون ميديسين"، مستوى النشاط البدني لـ2031 بالغاً، معدل أعمارهم 50 عاماً، تابع خلالها الباحثون عدد الساعات التي يجلس فيها المشاركون يومياً وربطوها بفحوصات القلب.

وجلسوا من ساعتين إلى 12 ساعة، سواء أمام المكاتب أو شاشات التلفاز، بحسب نتائج الدراسة التي كشفت أن كل ساعة جلوس يقضيها هؤلاء تزيد من خطر الإصابة بتكلس الشريان التاجي للقلب بنسبة 14%.

ولم يكن البالغون الذين مارسوا الرياضة في خطر أقل، إذ إن التأثير الإيجابي لممارسة الرياضة على الصحة يقل مع ساعات الجلوس الطويلة.

ودعت الدراسة إلى تقليل ساعات الجلوس لساعة أو ساعتين، ما يؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب، والمشي لدقائق كل ساعة، وممارسة تمارين رياضية لنصف ساعة يومياً حماية للقلب ولرفع مستوى اللياقة.

يذكر أن أمراض القلب أحد أهم مسببات الوفيات في العالم، ومن المتوقع أن يقضي أكثر من 23 مليون نسمة نحبهم جراء أمراض القلب والسكتة الدماغية بحلول عام 2030، وفق منظمة الصحة العالمية.