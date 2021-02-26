تراند اليوم : الحكم على إيراني باقتلاع عينيه وقطع أذنه

طهران / وكالات / الخليج 365

حكمت محكمة إيرانية على رجل يدعى حامد باقتلاع عينيه وقطع أذنه بعد رميه “حمض الأسيد” على وجه رجل يدعى دافود روشناي وتسببه بتشويه جسمه تماماً بعد أن أٌلقي الحمض عليه بحسب صحيفة “ميرور البريطانية”.

وذكر الموقع أن الرجل الذي اقتلعت عينه بالقوة في 3 مارس حكم عليه بالقصاص لرميه الحمض على وجه رجل آخر في مدينة “قم” في أوغست 2009، ولم يعرف إذا قام الأطباء بعملية اقتلاع العين أم ترك الأمر لأهل الضحية.

وقد أوضحت الصحيفة أن عائلة الضحية قامت بتعيين رجل لرمي حمض الأسيد على وجه المتهم، وأضافت أنه تم تأجيل اقتلاع عينه اليمنى إلى موعد لاحق بالإضافة إلى أنه حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.