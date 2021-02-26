تراند اليوم : مؤتمر دولي لمكافحة مرض الخرف

الخليج 365 / جنيف / وكالات

تعقد منظمة الصحة العالمية في جنيف غدا الاثنين أول مؤتمر وزاري من نوعه لمكافحة مرض الخرف, بمشاركة نحو 70 دولة.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان صحفي أن مرض الخرف أصبح يمثل تحديا صحيا كبيرا للعالم اليوم إذ يقدر عدد المصابين به نحو 47 مليونا، في حين تشير التقديرات إلى أن هذا العدد قد يتضاعف ثلاثة أضعاف بحلول العام 2050.

وأضاف البيان أن ما يقرب من 60% من المصابين بالخرف يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة

الدخل, موضحا أن التقديرات لعام 2010 أشارت إلى أن ما تتكلفه المجتمعات بسبب هذا المرض بلغ نحو 604 ملايين دولار، أي حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن المؤتمر سيناقش عدة قضايا تتعلق بالمرض، بينها العلاجات المبتكرة وأنظمة البحث بهدف الحد من المخاطر وتوفير الرعاية, وكذلك التحرك الجماعي لدفع أجندة مواجهة المرض إلى الأمام.