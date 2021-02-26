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تراند اليوم : تناول الشيكولاتة الداكنة تجعلك تحافظ على هدوئك

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توصل فريق من الباحثين الأمريكيين على أن الشيكولاتة الداكنة تعمل على زيادة إفراز هرمون "السيروتونين" أحد الموصلات العصبية المهمة فى المخ المسئول على زيادة الشعور بالسعادة، فضلا عن تعزيز قدرتك على مواجهة الأزمات.

 

وقد أرجع الباحثون هذا الدور إلى احتواء الشيكولاتة الداكنة على العديد من مضادات الأكسدة الغنية ومادة "البوليفينول" التى تعمل على تخليص الجسم من إضرار عملية الأكسدة والشوارد الحرة الضارة والسامة فى الجسم، ومن ثم تعزيز قدرته على مواجهة التوتر.

 

كما لوحظ أن الشيكولاتة الداكنة تحول دون وقوعك فريسة لنوبات الاكتئاب، بل تعمل على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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