تراند اليوم : عروس تترك عريسها لفشله في حل مسألة حسابية

الخليج 365

تركت عروس هندية عريسها ليلة حفل الزفاف، وذلك لأنه فشل في حل مسألة حسابية بسيطة، وهي حاصل جمع 15 زائد 6.

ووقعت هذه الحادثة مساء الأربعاء الماضي، في قرية رسول أباد بولاية أوتار براديش شمال الهند، عندما سألت العروس خطيبها عن حاصل جمع 15 زائد 6، وكانت إجابته 17، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وحاولت عائلة العريس إقناع العروس بالعودة، إلا أنها رفضت قائلة "إن العريس خدعهم فيما يتعلق بمستواه التعليمي"، بينما قال والدها "أخفت عنا عائلة العريس مسألة تعليمه المتدني، إن أي تلميذ في الصف الأول الابتدائي يمكنه الإجابة على ذلك".

من جانبها، حاولت الشرطة المحلية التوسط بين العائلتين، لكن الطرفين رفضا المصالحة، وأعادا الهدايا والمجوهرات المتبادلة بينهما قبل الزواج، وتم إلغاء حفل الزفاف نهائيا.