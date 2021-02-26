تراند اليوم : بالفيديو...حادثة نادرة لرضيع يتكلم في أسبوعه السابع

الخليج 365

عاش والدان لحظة اعتبراها "أجمل لحظات حياتهما" عندما نطق رضيعهما بأول كلمة وقال لهما "هالو" أو "مرحباً" على الرغم من أن عمره 7 أسابيع فقط، في الوقت الذي يُنصح بعدم قلق الآباء حال عدم نطق الأطفال عند عمر 18 شهراً.

اعتبر الوالدان الأيرلنديان توني وباول ماكان أنهما من الآباء سعداء الحظ لبدء نطق ابنهما سيليان قبل الأوان والتفاعل معهما ولو للحظة، ولم يفوت الوالدان هذه اللحظة، بل وثقاها في مقطع فيديو، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وفي المقطع القصير، يحرك الرضيع "سيليان" فمه محاولاً التحدث، وبعد عدة محاولات من والدته، نطق بأول كلمة له في حياته محيياً والديه، ولدى سيليان ثلاث شقيقات، "صوفي" 12 عاماً و"إيلي" 11 عاماً و"إيفا" 8 أعوام.

وقال توني الأب إن ابنه "شديد اليقظة منذ ولادته، ولمست فيه الفطنة والذكاء، فمنذ أن كان عمره 5 أسابيع وهو يحاول أن ينطق، إذ يُخرج لسانه كلما تحدثت إليه".

وأشار إلى أن الناس عندما يشاهدون الفيديو، قد يشككون في أمره، ويعتبرون أنه تم تحريره، فهو نفسه لم يتخيل حدوث ذلك لولا حدوثه أمام عينيه.

ينصح أساتذة طب وعلاج سلوكيات الأطفال الأهل بتوجيه الحديث للأطفال منذ الأشهر الأولى من العمر، لتحسين مهاراتهم اللغوية وتطويرها، فالتحدث معه يجعله يعتاد على التلقي والتنبه للمؤثرات الخارجية المحيطة به وزيادة تركيزه وانتباهه.