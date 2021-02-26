تراند اليوم : دواء مرضى السكر جلوجومت آمن للاستخدام

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الخليج 365
قالت وزارة الصحة، الخميس، إنه في ضوء الأخبار التي تناقلتها إحدى وسائل الإعلام بخصوص انبعاث رائحة غير مستحبة من مستحضر ‘جلوجومت’ أحد الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري، فإنها قامت على الفور بأخذ عينات من الدواء المذكور وتم التأكد من أن المستحضر آمن للاستخدام.
وقالت الوزارة في بيان لها: إنها قامت بتحليل الدواء سابقا لدى مختبر الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة وكانت النتيجة مطابقة تماما للمواصفات، موضحة أنه في ضوء الشكوى قامت طواقم دائرة الجودة بالإدارة العامة للصيدلة على الفور بزيارة الشركة الصانعة للمستحضر لمتابعة الشكوى والتحقق منها.
وأضافت: وبعد مراجعة ملف التشغيلة وملفات التشغيلات الأخرى تبين أن رائحة المادة الفعالة بالمستحضر (Metformin) هي رائحة مميزة ومتعارف عليها برائحة السمكFishySmel) ) وذلك موثق أيضا في المراجع العلمية المختلفة.
وتابعت: تم التأكيد على الشركة المصنعة بأخذ الشكوى على محمل الجد، والعمل على تطوير وتحسين مواصفة المستحضر المذكور من ناحية الرائحة، وذلك عن طريق تحسين الغلاف الخارجي لزيادة تقبل المريض للدواء، علما أن الرائحة لا تؤثر بالمطلق على فعالية وأمان الدواء.
وخلصت الوزارة إلى أنه ‘على مرضى السكري الاستمرار في تناول الدواء وعدم التوقف عن استعماله للمحافظة على نسبة السكر بالدم’.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.