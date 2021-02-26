تراند اليوم : عريس مصري يبكي بجانب جثة عروسه بعد أن قتلها ليلة زفافهما!

القاهرة / وكالات / الخليج 365

تباشر نيابة المصرية التحقيق فى واقعة اتهام عريس بقتل زوجته ليلة الزفاف، بعدما عثر أهالى العروسة عليها جثة هامدة وبجوارها زوجها يبكى على جثتها .

بدأت تفاصيل الواقعة، حسب موقع “اليوم السابع” المصري، بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من أهالى عروس، تفيد بمقتلها على يد عريسها “ليلة الدخلة”، بعدما ظلوا يطرقون باب الشقة ولم يفتح لهم فاضطروا إلى كسره ليجدوا جثة ابنتهم ملقاة على الأرض وبجوارها عريسها يبكى.

ها وقد اتهمت عائلة العروس العريس بقتلها، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.