تراند اليوم : كل أصحاب العيون الزرقاء من جدّ واحد

الخليج 365

تعتبر العيون أكثر الأعضاء البشرية تعقيداً وإثارة للذهول، وغالباً ما توصف بأنها “نافذة الروح” وهي بكل ألوانها تجذب الناس إلى بعضها البعض، وبخاصة العيون الزرقاء التي لديها سحر كبير.

وأفادت صحيفة “إندبندنت” ان العيون الزرقاء مميزة وثاقبة وقوية ومعقدة وجميلة جداً بحيث يصعب تجاهلها، ولهذا كانت مصدر إلهام لعدد لا يحصى من الأغاني والأشعار والرسوم والصور.

وأضافت ان السحر الذي تحظى به العيون الزرقاء ما كان ليكون موجوداً لولا حدوث تعديل جيني قبل آلاف السنين.

وأوضحت انه في الأصل كانت عيون كل البشر بنية إلى أن حصل التحول الجيني قبل حوالي 10 آلاف سنة.

وأشارت إلى أن دراسة في جامعة كوبنهاغن تظهر ان لكل أصحاب العيون الزرقاء سلفاً مشتركاً.

وعمد الباحثون إلى تحليل الحمض النووي لدى حوالي 800 شخص عيونهم زرقاء من أنحاء مختلفة بالعالم، وتبين ان 99.5% لديهم التحول الجيني عينه الذي يؤثر على لون العيون.

وبكلام آخر فإن الجميع يتشاركون حمضاً نووياً واحداً تماماً كما لو انه أقارب، ما يشير إلى ان شخصاً واحداً هو المسؤول عن هذا التحول الجيني.

ولفت العلماء إلى انهم ليسوا واثقين متى حصل التحول لكن الأدلة تشير إلى انه قبل حوالي 10 آلاف سنة، عندما حصلت زيادة سريعة للسكان في أوروبا نتجة انتشار الزراعة من الشرق الأوسط.

ورجحوا أن التحول المسؤول عن ظهور العيون الزرقاء حصل أساساً في شمال غرب منطقة البحر الأسود. وأوضحوا أن التغير الجيني حصل في الجين OCA2 ما أسفر عن وقف ظهور العيون البنية لتحل مكانها العيون الزرقاء.