تراند اليوم : ما السر وراء رشاقة الفرنسيات ؟

الخليج 365

تتميز السيدات الفرنسيات بالرشاقة والأجسام الصحية، مما يجعل الجميع يتساءل عن السر. والسر يكمن فى الخيار، فهر المكون الأساسي فى النظام الغذائي للفرنسيات. لهذا تعرفِ على "ريجيم الخيار"، والذى يساعد على خسارة 10 كيلو فى أسبوعين.

وجبة الافطار

زبادى أو لبن مع الخيار

2 بيضة مسلوقة

قطعة من الخبز

كوب من الشاى بدون سكر

الوجبة الخفيفة

تفاحتين

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وجبة الغذاء

سلطة خيار

صدر دجاجة مشوية

وجبة العشاء

زبادى أو لبن مع سلطة خيار

مع العلم أنه يجب:

شرب 2 لتر من المياه يومياً، وينقع فيها قطع خيار

المشى لمدة نصف ساعة يومياً

ما رأيك فى هذا الريجيم؟