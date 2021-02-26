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تراند اليوم : ما السر وراء رشاقة الفرنسيات ؟

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الخليج 365

تتميز السيدات الفرنسيات بالرشاقة والأجسام الصحية، مما يجعل الجميع يتساءل عن السر. والسر يكمن فى الخيار، فهر المكون الأساسي فى النظام الغذائي للفرنسيات. لهذا تعرفِ على "ريجيم الخيار"، والذى يساعد على خسارة 10 كيلو فى أسبوعين.

وجبة الافطار

زبادى أو لبن مع الخيار
2 بيضة مسلوقة
قطعة من الخبز
كوب من الشاى بدون سكر

الوجبة الخفيفة

تفاحتين

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وجبة الغذاء

سلطة خيار
صدر دجاجة مشوية

وجبة العشاء

زبادى أو لبن مع سلطة خيار

مع العلم أنه يجب:

شرب 2 لتر من المياه يومياً، وينقع فيها قطع خيار
المشى لمدة نصف ساعة يومياً

ما رأيك فى هذا الريجيم؟ 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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