شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف محمود رمضان شقيق الفنان المصري محمد رمضان ومدير أعماله، حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا.
ونفى رمضان الشائعات التي انتشرت على صفحات بعض المواقع، وقال أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المواقع التي قامت بنشر هذا الخبر البعيد عن الحقيقة.
وكان الفنان محمد رمضان، ظهر في آخر صورة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل 2021، نائما على ظهر تمساح.
المصدر: "اليوم السابع"
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