تراند اليوم : عقوبات على مرسيليا وليفربول تشمل المنع من اللعب

منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أولمبيك مرسيليا من المنافسة في مسابقات الأندية التابعة له لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ بسبب شغب جماهيره، فيما غرم نادي ليفربول لنفس الأسباب.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بموقعه على الإنترنت، الأربعاء، إن مرسيليا سيوضع تحت المراقبة لمدة عامين.

كما أمر الاتحاد القاري مرسيليا وصيف بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي بخوض مباراته الأوروبية القادمة على أرضه بدون جماهير وغرمه 100 ألف يورو (117290 دولارا).

ووجه الاتحاد الأوروبي عدة اتهامات لمرسيليا من بينها الشغب الجماهيري والإضرار بالممتلكات العامة وإشعال ألعاب نارية والقاء أشياء في أرض الملعب. حسب رويترز.

وحدثت هذه المخالفات في مباريات بالدوري الأوروبي الموسم الماضي أمام رازن بال شبورت لايبزيغ وسالزبورغ ذهابا وإيابا، وكذلك أمام أتليتيكو مدريد في النهائي.

كما أمر الاتحاد القاري نادي مرسيليا، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي الموسم الماضي ليتأهل للدوري الأوروبي مجددا، بالاتصال بأولمبيك ليون الذي استضاف ملعبه نهائي العام الماضي لتعويضه عن تلفيات أحدثتها جماهير مرسيليا.

كما غرم الاتحاد الأوروبي نادي ليفربول ثمانية آلاف يورو لاشعال ألعاب نارية والقاء أشياء في الملعب والشغب الجماهيري في مباراته على أرضه بالدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام روما.