تراند اليوم : القوات اليمنية المشتركة تدفع بتعزيزات عسكرية لتحرير زبيد

أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، في مواجهات مع القوات المشتركة في محيط غرب وجنوب مدينة زبيد، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه تدفق التعزيزات العسكرية لقوات المقاومة استعدادا لمعركة تحرير المدينة.

بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية عدة غارات على مواقع المتمردين في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.

وطالت غارات التحالف العربي مواقع للمليشيات في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة والحوك في مدينة الحديدة، فيما قصفت مدفعية التحالف مواقع للمتمردين في مناطق متفرقة في مديرية التحيتا.

في غضون ذلك، واصلت المليشيات الانقلابية قصفها لقرية المنظر جنوبي الحديدة، حيث طال القصف المركز الصحي الوحيد في القرية، مما ألحق به أضرارا كبيرة في الأجهزة والمعدات الطبية.

ودأبت ميليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في محافظة الحديدة، والمناطق السكنية، ردا على هزائمها المتلاحقة أمام القوات اليمنية المشتركة.