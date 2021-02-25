تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 قطر .. تابع أسماء أوائل الثانوية العامة في قطر 2018 ونسب النجاح ونتبجة الطلاب برابط مباشر

نتائج الثانوية العامة قطر لعام 2018، بعد أن تم إعتمادها رسمياً من قبل سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التربية والتعليم العالي، وقد ظهرت نتائج الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، والتي كان ينتظرها الطلاب بعد الإنتهاء من أداء الإمتحانات لهذا العام، وننشر رابط إستعلام مباشر لسهولة الإستعلام عن النتائج الخاصة بالثانوية العامة في قطر، ونحن معكم بالمتابعة

نتائج الثانوية العامة قطر

وبعد المؤتمر الصحفي الذي تم عقده ستكون كتالي ، أكد السيد خالد عبد الله الحرقان، مدير عام هيئة التقييم بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح كانت كالآتي:

نسبة النجاح بالمدارس النهارية 7.07 %

نسبة النجاح لتعليم الكبار 15.24 %

نسبة النجاح بالمعهد الديني الإعدادي والثانوي 86.67 %

نسبة النجاح بمدرسة قطر التقنية للبنين 81.21 %

نسبة النجاح بمدرسة قطر للعلوم المصرفية 76.92 %

رابط إستعلام نتائج الثانوية العامة قطر

يمكنكم الإستعلام عن النتائج عبر رابط نتائج الثانوية العامة قطر، وفي حالة عدم إستجابة الرابط للعمل، يرجى إعادة نحميل الصفحة، ونحن على المتابعة لنقل النتائج بشكل مباشر، ويمكنكم الإستعلام المباشر عن نتائج الثانوية العامة قطر من الرابط أعلاه من الآن، وتابع نسب النجاح التي قمنا بتوضيحها من قبل.

نتائج الثانوية العامة قطرنتائج الثانوية العامة قطر

وهنأ السبد خالد الحرقان أوائل الطلبة والطالبات المتفوقين في إمتحانات الثانوية العامة، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم في حياتهم المستقبلية، وكان الجميع ينتظر تلك النتائج من أجل التحضير للمرحلة الجامعية المقبلة.

موقع وزارة التعليم قطر

كما ينبغي إلى أن موعد تسليم الشهادات للطلبة سوف يكون بعد أجازة عيد الفطر المبارك، أي قرابة أسبوع من الآن، والجدير بالذكر أن أن نحو 1392 طالب وطالبة سوف يؤدون إختبارات الدور الثاني في يوليو القادم وتحديدا في تاريخ 23-7-2018، كما أنه ينبغي الإشارة إلى أن عدد 248 طالب وطالبة تم حرمانهم من أداء الإمتحانات بسبب كثرة الغياب في أيام الدراسة.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي في قطر، هو الوحيد الذي يقوم بالكشف النتائج، لذلك إحضارنا لكم الرابط الإلكتروني، من اجل الدخول عليه، للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في قطر، من خلال الرابط التالي موقع وزارة التعليم والتعليم العالي قطر لنتائج الثانوية العامة .