تراند اليوم : هشام ماجد: هذه أسباب انفصالنا عن أحمد فهمي

كشف الفنان هشام ماجد عن أسباب انفصاله عن الفنان أحمد فهمي، قائلًا: "الانفصال فنياً بسبب الاختلاف في وجهات النظر، وهذا أفضل من الانفصال بشكل عام في الحياة".

وأضاف "ماجد" خلال استضافته ببرنامج "بوضوح" على قناة الحياة، السبت، أن الخلافات كانت في كتابة السيناريو بسبب اختلاف أفكارهم وتشبث كل فرد برأيه مما ولَّد عددًا من الخلافات والضغط العصبي فكان لا بدّ من الانفصال، مشيرا إلى أن أحمد فهمي هو من اتخذ قرار الانفصال، لافتًا إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة رغم تدخل الكثير من الوسط الفني لحلها.

وذكر هشام ماجد أنه يفتقد أحمد فهمي فنيا لأنهم كونوا ثلاثي ناجح، مضيفًا: "من الوارد أن نعود للعمل معا لكن ليس في الوقت الحالي".