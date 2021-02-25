تراند اليوم : نايلسات bein max - تردد قناة بين سبورت الاخبارية 2018 bein sport max المفتوحة ماكس بي ان سبورت 2018 عربسات bein sport max كاس العالم

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حيث بامكانكم ضبط الريسيفر الخاص بكم على آخر تحديث معتمد لقنوات بي ان سبورت ماكس بالعربية المجانية والمحتوفة، واخر ترددات تبث قنوات 1 bein sport max مباريات الدول العربية في كاس العالم مجانا للجميع العالم العربي على جميع تردداتها الفضائية الفمتوحة.

بي ان سبورت :-

شبكة قنوات الـ beIN SPORTS تبث كافة البطولات العالمية ككأس العالم الـ FIFA، وبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم كالدوي الأنجليزي الممتاز، والدوري الفرنسي والإيطالي والأسباني، فضلاً عن دوري أبطال افريقيا وكأس الأمم الأفريقية، البي ان سبورت تؤمن أن المباريات يجب أن تستمر بعد صافرة النهاية، لذا تدعوكم لمشاركة هذه اللحظات الهامة.

وإلى جانب كرة القدم تنقل قنوات الـ beIN SPORTS، عدة بطولات رياضية أخرى ككرة التنس كبوطلة فرنسا وامريكا المفتوحة للتنس، ودوري محترفي كرة السلة الأمريكية الـ NBA، وبطولات سباق السيارات فورميلا1 ورالي داكار، وبطولات الركبي وبطولات كرة اليد وألعاب الكرة، وسائر الرياضات المختلفة الأخرى حول العالم.

نايل سات @ °7.3 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز) 12264 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 12475 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 12245 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

التردد (ميجا هرتز) 11547 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11585 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11623 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11642 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11084 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11669 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 10770 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11103.44 معدّل استقطاب الموجة عامودي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 10730 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 10770 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK