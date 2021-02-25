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تراند اليوم : نايلسات bein max - تردد قناة بين سبورت الاخبارية 2018 bein sport max المفتوحة ماكس بي ان سبورت 2018 عربسات bein sport max كاس العالم

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تابع أحدث الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت ماكس المفتوحة على نايلسات والعربسات والهوت بيرد وكافة الاقمار الصناعية حصريا عبر موقعنا الاخباري .

حيث بامكانكم ضبط الريسيفر الخاص بكم على آخر تحديث معتمد لقنوات بي ان سبورت ماكس بالعربية المجانية والمحتوفة، واخر ترددات تبث قنوات 1 bein sport max مباريات الدول العربية في كاس العالم مجانا للجميع العالم العربي على جميع تردداتها الفضائية الفمتوحة.

بي ان سبورت :-

 شبكة قنوات الـ beIN SPORTS تبث كافة البطولات العالمية ككأس العالم الـ FIFA، وبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم كالدوي الأنجليزي الممتاز، والدوري الفرنسي والإيطالي والأسباني، فضلاً عن دوري أبطال افريقيا وكأس الأمم الأفريقية، البي ان سبورت تؤمن أن المباريات يجب أن تستمر بعد صافرة النهاية، لذا تدعوكم لمشاركة هذه اللحظات الهامة.

وإلى جانب كرة القدم تنقل قنوات الـ beIN SPORTS، عدة بطولات رياضية أخرى ككرة التنس كبوطلة فرنسا وامريكا المفتوحة للتنس، ودوري محترفي كرة السلة الأمريكية الـ NBA، وبطولات سباق السيارات فورميلا1 ورالي داكار، وبطولات الركبي وبطولات كرة اليد وألعاب الكرة، وسائر الرياضات المختلفة الأخرى حول العالم.

نايل سات @ °7.3 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز) 12264
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 12475
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

 

التردد (ميجا هرتز) 12245
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

 

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

التردد (ميجا هرتز) 11547
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11585
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11623
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11642
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11566
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11084
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11669
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 10770
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11103.44
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 10730
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 10770
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

التردد (ميجا هرتز) 11180
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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