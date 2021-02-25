تراند اليوم : عداء يعود من جديد بين هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق

القاهرة/ الخليج 365

يختلف الصراع في دراما رمضان المقبل، عن الصراع نفسه في المواسم الدرامية الرمضانية السابقة، لأنه يشهد تنافس عدد من الأعداء في الوسط الفني، على صدارة السباق هذا الموسم.

وصف العداء ليس فيه أي مبالغة، لأن العداء بين بعض النجوم واضح ومعلن، وبعضه وصل إلى ساحات القضاء بالفعل

العداء بين الممثلة غادة عبدالرازق والفنانة هيفا وهبي واضح ومعلن، خاصة للمقربين من عبدالرازق، التي تتمنى أن تحقق من خلال مسلسلها الجديد "ضد مجهول"، نجاحا يفوق نجاح مسلسل غريمتها التقليدية هيفا "لعنة الكارما"، خاصة بعد تطور الأخيرة الواضح في الأداء التمثيلي على يد صديقها المخرج المصري محمد سامي، الذي كان صديقا لغادة أيضا، وحققت معه أكثر أعمالها الدرامية نجاحا قبل سنوات، قبل أن يختلفا، وينتهي الأمر بهما إلى الاعتداء الجسدي واللفظي، لتصل الأمور بينهما إلى القضاء أيضا.