تراند اليوم : احذر.. أصحاب هذه الأبراج يقرؤون الكذب في عيون من أمامهم!

يستطيع أصحاب بعض الأبراج كشف حيل وأكاذيب كل من حوله، إذ لديهم بعض الصفات والملكات التي تجعلهم قادرين على فضح الأكاذيب بسهولة.

– برج العقرب:

لا يثق في أحد بسهولة، ما يجعله في حالة ترقب دائم وشك في من أمامه، وهذا يجعل تركيزه عاليًا معه ومع كل تحركاته، فيكتشف الكذب، بطريقة سريعة، لأنه يسيء الظن في من أمامه بحكم فطرته.

– برج السرطان:

يمتلك شفافية عالية، تجعله يقرأ الأشخاص بسهولة ويكتشف أكاذيبهم، فهو لديه دائما انطباع عن أي شخص يراه لأول مرة، ومن ضمن هذا الانطباع إذا كان كاذبًا أم صادقا، فهو لديه رادار يكشف الكذب، بسبب حساسيته.

– برج الحوت:

يمتلك الشفافية الموجودة لدى السرطان والتي تجعله يكتشف الكذب بسهولة، وكأنه يقرأ الكذب والصدق في عين من أمامه.

– برج الدلو:

يمكنه أن يكتشف كذب من أمامه بسهولة، وهذا لأنه يرى أن "سوء الظن من حسن الفطن"، ولذلك فكلامك محل شك حتى يأتي أي دليل لإثبات صحته.