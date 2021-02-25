تراند اليوم : أسماء مسلسلات رمضان 2018 :: شاهد نت مسسلات رمضان 2018 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

ننشر لكم عشاق الدراما الرمضانيةعبر القنوات التلفزيونية وشاهد نت اسماء مسلسلات رمضان 2018 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018 والتي سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك حيث يعج بالمسلسلات الدرامية والكوميدية، وسيتم عرض العديد من المسلسلات خلال هذا الشر الكريم، حيث سنتعرف على أسماء هذه المسلسلات التي يأتي على رأسها مسلسل عفاريت عدلي علام والذي يقوم ببطولته الفنان عادم إمام الذي عودنا على مسلسلاته الرمضانية المميزة ذات الفكرة الرائدة والتمثِيل والتصوير الرائعين، وسنتعرّف على مواعيد مسلسلات رمضان 2018 من خلال الجدول التالي الذي نوضح فيه إسم المسلسل وميعاد بثّه على القنوات الفضائية، وتضُم القائمة التي تم إعدادها العديد من أشر مسلسلات رمضن مع مواعيد بثها على القنوات المختلفة.

مسلسلات أم بي سي مصر ومواعيدها

جميع مسلسلات قنات أم بي سي مصر ومواعيد عرضها، حيثُ تَضُم القائمة سبع مسلسلات ما بين درامية وكوميدية وأسرية.

اسم المسلسل إسم القناة مواعيد العرض عفاريت عدلي علام mbc masr 7 مساء – 1 صباحا الحصان الاسود mbc masr 8 مساء – 2 ص الحالة “ج” mbc masr 9 م – 3 ص – 12.30 ظهرا الطوفان mbc masr 10 م – 4 ص – 4 عصرا العودة mbc masr 11 م كفر دلهاب mbc masr 12 ص – 5 عصرا كلابش mbc masr 6 مساء

مسلسلات صدى الملاعب ومواعيدها

سيتم بث ست مسلسلات على قناة صدى الملاعب، حيثُ يوجد في الدول التالي مواعيد العرض لكل مسلسل على حدى.

اسم المسلسل إسم القناة مواعيد العرض عائلة زيزو صدى الملاعب 12 صباحا – 7 صباحا هو وهي وهو صدى الملاعب 11 مساء – 12 ظهرا الدولي صدى الملاعب 4 صباجا – 11 صباحا ورود صدى الملاعب 1 صباحا – 8 صباحا – 8 مساء طاقة القدر صدى الملاعب 2 صباحا – 9 صباحا مسلسل وضع أمني صدى الملاعب 3 صباحا – 6 صباحا – 6 مساء

مسلسلات أم بي سي مصر 2 ومواعيدها

جميع مسلسلات أم بي سي مصر 2 ومواعيد عرضها، وتضم القائمة التالي خمس مسلسلات سيتم عرضها على القناة مع مواعيد عرضها.