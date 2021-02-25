تراند اليوم : نتيجة قرعة الحج الاردن 2018 :: وزارة الاوقاف نتيجة قرعة الحج 2018 :: الاردن كشوفات pdf كاملة اسماء الحجاج لعام 2018 الاردن نتائج قرعة الحج 2018 الأردن

نتيجة قرعة الحج الاردن 2018 نتائج الحج الاردن عبر صندوق الحج اسماء الحجاج لعام 2018 الاردن الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2018 الأردن ، نتيجة قرعة الحج الاردن 2018 عبر صندوق الحج ، وصندوق الحج يهدف إلى تشجيع الادخار للحج ، بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المدخرين، وكذلك أمانات الحج، على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون له شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

اسماء حجاج الاردن المقبولين في صندوق الحج لهذا العام 2018

وكشف الناطق الاعلامي باسم دائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف يوسف القضاة، عن موعد اعلان أسماء المواطنين الذين انطبقت عليهم أسس اختيار الحجاج للموسم الحالي 1439هـ ,وقال القضاة في تصريحات صحفية انه سيتم الاعلان عن اسماء المواطنين الذين انطبقت عليهم أسس اختيار الحجاج، مطلع اذار المقبل ,وبين انه سيتم اعلان الاسماء خلال مؤتمر صحفي، يعقده وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات الذي سيتحدث فيه ايضا عن أبرز قرارات الوزارة في مجال تطوير خدمات نقل واسكان الحجاج.

قائمة اسماء المقبولين للحج 2018 الاردن

بينما بلغ عدد المسجلين للحج للموسم الحالي أكثر من 11 ألفا، وستراعي الوزارة اختيار الفئات العمرية الأكبر سنا، ممن لم يحجوا سابقا، والمرافقين لمحارمهم أو كبار السن ,وتعلن اسماء حجاج صندوق الحج 2018 ويذكر ان الوزارة اختارت من هم من مواليد 1946 فما دون لأداء مناسك الحج للموسم الماضي.

يسعى الصندوق إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، على أساس الحث على الادخار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، في إطار الحث على أداء فريضة الحج؛ حيث سيتم التنافس على نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية لصالح مدخري صندوق الحج، وفق شروط معينة حددها النظام والتعليمات.

وتحقيقا لهذه الغاية، فقد تم اعتماد طريقة شراء صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق، وذلك في الأماكن التي يتم تحديدها وإعلانها للمواطنين؛ بحيث يمكن للشخص أن يشتري العدد والفئة التي يريد من هذه الصكوك، له أو لغيره، بحيث تقدم في مناسبات الولادة أو الزواج أو المناسبات الخاصة أو لمجرد الادخار والاستثمار، ويمكن الادخار والاشتراك لمختلف الأعمار منذ الولادة وإلى أي سن.

تحمل الصكوك قيماً متعددة، تبدأ من عشرة دنانير للصك الواحد إلى ألف دينار. ويمكن شراء أكثر من صك بحيث يمكن ادخار أي مبلغ، من العشرة دنانير ومضاعفاتها. ويمكن الشراء في آن واحد، أو على فترات متعددة، وحسب المقدرة والاستطاعة.

ويمكن الاشتراك في الصندوق من خلال:

1- الادخار المباشر عن طريق البنوك الإسلامية التي يتم تحديدها.

2- الاشتراك الشهري من خلال الاقتطاع من الراتب، أو أي مصدر دخل آخر.

3- التحويل من حساب المدخر لحسابه الخاص في الصندوق؛ ويتم ذلك بطرق سهلة وميسرة وفق أعلى درجات المهنية والدقة والسرعة.

ويستطيع المدخر أن يسحب مدخراته كاملة، أو أي جزء منها، في أي وقت يشاء، وفقا للتعليمات والأنظمة والشروط والأحكام الخاصة، وعندها لا يعود مشتركا في الصندوق.

أما الصندوق، فيقوم باستثمار أموال المدخرين وفقا لطرق الاستثمار الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث تضاف الأرباح إلى مدخرات المواطنين بحسب حصصهم مما يتحقق من أرباح. وعند وصول المدخرات إلى المبلغ المطلوب يتم منح المدخرين في الصندوق أولوية التنافس على نسبة 20% من مجموع العدد المخصص لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سيتم اختيارهم بناء على توخي الأسس، ووفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة.

يتم تمويل تكاليف الحج للمشتركين من مدخراتهم وأرباحها، وفي حال زادت المدخرات عن تكاليف الحج فإنّ بإمكان المشترك سحبَ مدّخراته وأرباحها بعد أداء الفريضة، أو البقاء مشتركا في الصندوق مع حصوله على أرباح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

أهداف الصندوق:

1. تشجيع الأفراد المسلمين على الادخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أدائه لفريضة الحج.

2. توثيق الصلات بين المسلمين، عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة، تقدم في المناسبات الاجتماعية، وخاصة عند الولادة أو الزواج، تيمُّنا بأن يوفق الله سبحانه الشخص الذي يصدر باسمه الصك لأداء فريضة الحج.

3. استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق أرباح للمدخرين، إسهاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4. استثمار أموال الصندوق في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية، مساهمة من الصندوق في دعم رسالة الوقف الخيري.

رؤيتنا:

أن نصبح واحدا من الصناديق الاستثمارية الإسلامية الرائدة على مستوى العالم، حيث نقدم للمشتركين استثمارا أمثل لمدخراتهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وصولا إلى الحج المبرور بإذن الله، وذلك من خلال فريق عمل محترف وملتزم.

رسالتنا:

تقديم أفضل الخدمات الادخارية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إبرازا للصورة المشرقة للاقتصاد الإسلامي، من خلال فريق عمل مؤمن برسالته، وقوي في عزيمته، متصف بالرغبة في العمل والتطوير والكفاءة والقدرة على الإنجاز.

قيمنا الأساسية:

- الإلتزام التام بمباديء وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع نشاطاتنا.

- الوضوح والشفافية.

- الخدمة المُثلى.

- الصدق والإخلاص في العمل.

- الدقة في الإدارة وسرعة الإنجاز.

- الطموح الهادف المشروع.

- السّعيُ لتطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة.

- التزامُ المهنيّة والعمل المؤسسي.

- البحثُ عن أفضل الفرص الاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- السّعي الدّؤوب لكسب ثقة الجمهور عملا، لا قولا فحسب.

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