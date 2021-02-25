تراند اليوم : أطعمة تجعلك تتذكر أحلامك

- توصل علماء إلى أن أصناف معينة من الطعام تساعد المرء على تذكر الأحلام، التي يتعرض لها أثناء نومه في اليوم التالي.

وطبقا لما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، أن تناول الموز و جبوب الحمص والتونة قبل النوم تساعد في تذكر الأحلام بعد الاستيقاظ من النوم.

وشارك 100 شخص في دراسة تناول نصفهم 240 غراما من فيتامين بي 6، لمدة 5 ليال.

ويساعد "فيتامين بي 6" في تحسين المهارات الحركية وتقوية مناعة الجسم، فضلا عن التخلص من الخوف والكوابيس

وقالت الدراسة إن الذين يتناولون فيتامين بي 6، الموجودة بكثافة في الموز والحمص والتونة، يتذكرون أحلامهم بنسبة 64.1 بالمئة أكثر من غيرهم و خصوصا أولئك الذين يتناولون دواء وهميا.

وأشارت إلى أن الذين لا يتناولون أي شيء قبيل النوم يواجهون صعوبة في تذكر أحلامهم، لكنهم يؤكدون أنهم يحصلون على نوم جيد .

وأعد الدراسة باحثون في كلية علم النفس بجامعة أديلايد الأسترالية، وقال أحد معدي الدراسة دينهولم آسبي، إن الشخص الطبيعي يمضي ما معدله 6 ساعات من يومه وهو يحلم.

وأشار إلى أنه من أجل الحصول على أحلام صافية (إدراك الإنسان أنه يحلم) ، فيجب أن تكون لدينا القدرة على تذكر الأحلام بشكل منتظم.

وأوضح أن للأحلام الصافية فوائد عدة على جسم الإنسان مثل معالجة الرهاب وتحسين المهارات الحركية والمساعدة في إعادة التأهيل بعد الصدمات الجسدية.