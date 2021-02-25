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تراند اليوم : السيسي يتدخل شخصيا في أزمة محمد صلاح

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 أكد محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح في أسرع وقت.

وقال عامر، إن هناك طلبات إحاطة من أعضاء المجلس ضد رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير ، لمناقشة تلك الأزمة مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بحل أزمة محمد صلاح.

وسبق أن تفجرت أزمة بين صلاح والاتحاد المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب الذي يرى محاموه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلال حقوقه دون سند قانوني.

وأكد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز، في وقت سابق أن المشكلة مع صلاح في طريقها للحل، وكتب على حسابه في "تويتر": "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة أن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري المحب والمخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل.. تحيا مصر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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