تراند اليوم : اسماء مسلسلات رمضان 2018 .. قائمة مسلسلات رمضان 1439 _ 2018 وقنوات العرض

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آهو ده اللي صار

تعود روبي إلى البطولة بعد إخفاق العام الماضي في مسلسل "رمضان كريم" الذي تقلَّصت مساحة دورها فيه بشكل أثار استياءها، وهذه المرة تشارك البطولة مع أحمد داود ومحمد فراج القادمين من العام الماضي بنجاح عريض في مسلسل "هذا المساء". وتعد التجربة مثيرة للاهتمام لأنها الأولى للجميع سويًا، فالتعاون هو الأول كذلك للمخرج السوري حاتم علي مع السيناريست عبد الله كمال، الذي حقق نجاحاً طيباً في موسم رمضان، خلال السنوات الماضية.

أبو عمر المصري

يعود أحمد عزّ، للدراما بمسلسلٍ مأخوذ عن روايتين حققتا نجاحاً كبيراً "أبو عمر المصري" و"مقتل فخر الدين" للكاتب عز الدين شكري. وتمثّل تحدياً في كون المعالجة في الرواية مختلفة لتحوُّل الشباب إلى التطرُّف. كما أن تحدِّيا آخر يتمثل في كونها اختبارا جديدا لبراعة الكاتبة مريم نعوم في التعامل مع النصوص الأدبية، وتحويلها إلى مسلسلات درامية. لكن، يبقى التخوف من قدرة المخرج الشاب، أحمد خالد موسى، على إدارة كل هذه التحديات والخروج بعمل جيد.

عوالم خفية

لم يكن الجديد في مسلسل عادل إمام هذا العام ابتعاده عن منتجه المفضل تامر مرسي، وشاشة عرضه الحصرية قنوات "إم بي سي" فقط، بل إنه انفصل كذلك عن كاتبه الأثير منذ سنوات طويلة يوسف معاطي، وتعاون مع ورشة سيناريو من ثلاثة مؤلفين شباب والكثير من ضيوف الشرف، وصورة مع سمير غانم حركت مشاعر الكثير من المشاهدين.

نسر الصعيد

اختفى محمد رمضان، العام الماضي، بعد غيابه لأداء الخدمة العسكرية، حينها كان الرقم الأعلى والأبرز في نسب المشاهدة والأجر والاحتفاء الشعبي والهجوم النقدي والخلافات في التعاقدات مع المنتجين. يخوض الضابط زين صالح القناوي مواجهة مع كبار مجرمي الصعيد وأبرزهم المعلم هتلر (سيد رجب) بملامح شخصية أقرب إلى خليط من أعمال أحمد زكي. مع نفس كاتبه المفضل محمد عبد المعطي، وفي تعاون درامي أول مع ياسر سامي وبكثير من الأخبار الصحافية عن اعتراضات الممثلات على اختزال أدوارهن على حساب أخريات ننتظر اختبارا جديدا، إما يعزز مكانة الأسطورة أو يضعها في حجم آخر.

أيوب

من خلال الإعلان التشويقي للمسلسل، يبدو أن أحدهم نصح مصطفى شعبان بالخروج من جلباب نور الشريف، وتعدد الزوجات، وخلافات معلمي وتجار المخدرات. واتجه إلى أجواء السجون والانتقام التي عادة ما تجذب الجمهور المصري لما فيها من صراعات وتشويق. موظف مكافح يدخل إلى السجن ظلماً، فيواجه الكثير من المصاعب في الداخل. وبعدها يخرج للانتقام، فكرة جديدة جداً كما نرى!

لدينا أقوال أخرى

خلال العامين الماضيين، جربت يسرا أدواراً مختلفة، شريرة وقاتلة في "فوق مستوى الشبهات"، ومديرة مكتب لتشغيل العاملات في المنازل في "الحساب يجمع". هذه المرة تعود إلى قواعدها وتقدم شخصية مستشارة في القضاء، لكن التحدي هذه المرة في التأخر الشديد في تصوير أحداث المسلسل بعد تعرّض يسرا لإصابة عطلت العمل لمدة أسبوعين، وغاب حتى الإعلان التسويقي للمسلسل حتى وقت متأخر.

طايع

عمرو يوسف في شخصية صعيدي. والثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب كمؤلفين، وعمرو سلامة مخرجًا. كثير من العناصر والمكونات التي تدفع للترقب وانتظار النتائج. تدور أحداث المسلسل في الظروف المعتادة لأعمال الصعيد. كثير من تجارة الآثار والثأر.

طبعاً ليست هذه كل الأعمال المنتظرة، وربما يثير غيرها اهتمام وترقب المتابعين، لكن يبقى علينا الانتظار لنرى ما سيفعله هذا الموسم بصناعة الدراما، وبمشاهدين يترقبون جديداً كل عام فلا يجدون سوى عملين حقيقيين بين كل هذا الطوفان.