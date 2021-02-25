تراند اليوم : التفاحة الأغلى في العالم ... لهذا السبب

نيويورك/ الخليج 365

أفادت مسافرة أن موظفي الجمارك الأميركيين فرضوا عليها غرامة كبيرة إثر العثور في حقيبتها على ​تفاحة​ أعطيت لها خلال رحلة طيران.

ووفقا لما نشرته صحيفة "يو إس توداي"، كانت كريستال تادلوك قادمة من باريس لأميركا، واحتفظت بالتفاحة التي قدمت لها على متن الطائرة لتأكلها خلال رحلة طيرانها الثانية إلى دنفر.

وأوضحت السيدة أن التفاحة كانت داخل حقيبة بلاستيكية، وأنها سألت الموظف هل يجب عليها التخلص منها أو أكلها، إلا أنه أصر على تغريمها 500 دولار.

وأشارت تادلوك إلى أنها ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد الموظف وهيئة الجمارك، معلقة "من سوء الحظ أن يمر المرء بكل ذلك ويعامل كالمجرم بسبب ثمرة فاكهة